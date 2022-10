Maltempo: allagamenti a Taranto, chiuso un sottopasso

(ANSA) - TARANTO, 10 OTT - A causa delle abbondanti piogge del pomeriggio a Taranto, la Polizia Locale ha chiuso al traffico il sottopasso di via Ancona. Una nota di Palazzo di Città spiega che "la decisione si è resa necessaria per evitare che il temporaneo allagamento potesse creare difficoltà agli automobilisti in transito e alla viabilità generale. Non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno, il tratto sarà riaperto al traffico". Agli automobilisti "si consiglia di prestare comunque massima attenzione in tutti i tratti potenzialmente soggetti ad allagamento: il personale della Polizia Locale sta monitorando la situazione, in particolare tutti i sottopassi della rete urbana". (ANSA).