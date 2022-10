Rogo in casa assessore nel Tarantino, Misiani (Pd) "atto grave"

(ANSA) - TARANTO, 09 OTT - "La natura dolosa dell'incendio verificatosi all'interno della proprietà di un assessore del Comune di Lizzano preoccupa non poco". Lo afferma il senatore Antonio Misiani, commissario del Partito democratico di Taranto in merito all'attentato incendiario avvenuto nel versante orientale della provincia di Taranto. Nel mirino l'assessore comunale alla Polizia Municipale e all'Agricoltura Amedeo Motolese. "Ci auguriamo - aggiunge Misiani - che le forze dell'ordine, che in queste ore sono al lavoro, possano al più presto fare piena luce sull'accaduto ed assicurare alla giustizia gli autori del rogo. Noi, come Partito Democratico di Taranto - prosegue il commissario del Pd - condanniamo fermamente atti di questo tipo, chiaramente mirati a generare timore, ed esprimiamo la vicinanza della Federazione provinciale nei confronti del componente della giunta comunale colpito, e dell'amministrazione comunale tutta". (ANSA).