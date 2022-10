Calcio: Venezia-Bari 1-2

(ANSA) - BARI, 08 OTT - Bari batte Venezia 2-1 (0-0) in una partita dell'8/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. I gol: nel secondo tempo per i pugliesi Antenucci al 1', per i lagunari Ceccaroni al 25' e per gli ospiti Keddira su rigore al 38'. (ANSA).