Calcio: il Bari espugna Venezia con super Cheddira

(ANSA) - BARI, 08 OTT - Il Bari di Michele Mignani espugna il Penzo battendo il Venezia per 1-2 al termine di una gara guidata con piglio autoritario: pugliesi in vantaggio al 1' della ripresa con Antenucci su assist di Cheddira, pari dei veneti con Ceccaroni di testa al 25', e gol partita su rigore di Cheddira al 36'. Il colpo esterno è stato accompagnato dal tifo incessante degli oltre 1.500 biancorossi assiepati nel settore ospiti. Il bomber italo-marocchino, intanto, vive un vero momento di grazia: è all'ottavo centro stagionale e con questa serie di prestazioni eccellenti è sempre più probabile una sua convocazione nella nazionale nordafricana per i mondiali in Qatar. In classifica i pugliesi con questo successo consolidano la posizione di testa, in attesa del finale del derby tra Reggina e Cosenza. L'allenatore Mignani nel dopogara nello stadio veneziano: "Abbiamo conquistato una vittoria che vale molto per l'autostima. Siamo primi, non ci nascondiamo ma il campionato è appena cominciato". (ANSA).