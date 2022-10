Gallo, io avvocato Malinconico "precario della vita"

(ANSA) - BARI, 07 OTT - "Vincenzo Malinconico è un semi avvocato, un semi disoccupato, un precario della vita. Però è un non vincente per scelta, che, in questo periodo in cui vogliamo raccontare per forza i vincenti, ci sembrava molto moderno.

Penso sia molto positivo per questo Paese raccontare persone normali che fanno cose straordinarie". Così Massimiliano Gallo parla del protagonista della nuova fiction Rai "Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso", in onda da giovedì 20 ottobre per quattro settimane in prima serata su Rai1. Una serie, tra giallo e commedia, coprodotta da Rai Fiction e Viola Film, che porta sullo schermo un personaggio già molto popolare tra i lettori.

All'anteprima al Teatro Kursaal di Bari, in occasione del Prix Italia, erano presenti l'autore del romanzo da cui è tratta la fiction Diego De Silva e le attrici Lina Sastri e Denise Capezza. Nel cast figurano anche Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo nel ruolo di Nives e la partecipazione straordinaria di Michele Placido. La regia è di Alessandro Angelini.

Vincenzo Malinconico è un avvocato con un'agenda non propriamente affollata e una ex moglie, che lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto, ma che tuttavia non riesce a non tradire il nuovo marito con il suo ex. C'è solo una cosa che Malinconico sa fare davvero (e senza che mai nessuno glielo chieda): filosofeggiare. Vincenzo ha sempre un pensiero in testa. Generalmente, un pensiero fuori tema. "È un filosofo mancato, un rimuginatore per scelta - dice Gallo -. E' un personaggio che ha un mondo molto complesso, vive una storia d'amore con la sua ex moglie. E' un avvocato d'ufficio, ha un nuovo amore, un mondo che gli gira intorno e si muove per inerzia". (ANSA).