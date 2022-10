Corte Conti,Puglia migliori capacità spesa fondi strutturali

(ANSA) - BARI, 07 OTT - La Regione Puglia, al 31 dicembre del 2021, ha registrato una spesa certificata dei fondi strutturali europei, Por 2014-2020, pari a 3,8 miliardi, "superando il target previsto alla medesima data di 2,8 miliardi". E' quanto ha verificato la Corte dei Conti regionale nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2021.

"Quanto al Psr Puglia 2014-2020 - si legge nella relazione - l'obiettivo cumulato al 31 dicembre 2021 non è stato raggiunto per 28,3 milioni; alla fine del 2021 solo 9 misure su 21 presentano una percentuale di avanzamento della spesa sul totale programmato superiore al 50%". Anche per quanto riguarda la gestione del Po-Feamp 2014-2020 si sono registrati "ritardi".

"E' auspicabile un rapido e deciso miglioramento della capacità di spesa dei fonti strutturali, le cui risorse contribuiscono in maniera decisiva al superamento di quei divari territoriali che finiscono spesso con il dimidiare i diritti della cittadinanza".

