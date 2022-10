Docente aggredito:preside,'da prof comportamenti non consoni'

(ANSA) - BARI, 05 OTT - "La vicenda non è come è stata raccontata dal professore. C'è ben altro. Lui ha avuto atteggiamenti non corretti". E' quanto ha dichiarato all'ANSA la dirigente scolastica dell' Istituto Majorana" di Bari, nel quartiere San Paolo, Paola Petruzzella, intervenendo sulla presunta aggressione in aula denunciata da un docente di Diritto ed Economia.

"Ci sono ancora indagini in corso, per cui non posso essere dettagliata. Io ho comunque approfondito la vicenda - ha aggiunto - ascoltando le alunne. Quello che lui ha dichiarato non corrisponde al vero. Per niente. Lui ha avuto dei comportamenti che non sono consoni ad un docente". "Questo è quello che emerge dalle mie indagini e poi tra l'altro - afferma la dirigente - i genitori della ragazza hanno fatto una denuncia ai carabinieri dove hanno fatto altre dichiarazioni. Da parte nostra c'è la massima collaborazione con le forze dell'ordine".

Il docente, come confermato dalla dirigente scolastica, dopo la presunta aggressione, avvenuta il 23 settembre scorso, non è ancora rientrato a scuola. (ANSA).