Covid: in Puglia 442 nuovi casi, il 5,4% dei test

(ANSA) - BARI, 03 OTT - Sono 442 nuovi casi di persone positive al coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Puglia, su 8.059 test giornalieri eseguiti. Non ci sono vittime.

Delle 12.280 persone attualmente positive, 115 sono ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva. I nuovi casi per provincia sono così suddivisi: Bari: 142; Bat: 23; Brindisi: 57; Foggia: 42; Lecce: 118; Taranto: 52. I residenti fuori regione sono 8. (ANSA).