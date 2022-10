Si tuffa in mare ma non riesce a tornare a riva, salvato

(ANSA) - LECCE, 01 OTT - Un uomo di 57 anni, di Alliste, è stato salvato in mare aperto dal personale di una motovedetta della Capitaneria di Porto dopo oltre due ore di ricerche. E' accaduto a Lido Marini, marina di Ugento. A dare l'allarme un familiare che non vedeva tornare più il 57enne, che si era tuffato per una nuotata. Scattate subito le ricerche, sul posto sono arrivate motovedette e gommoni della Guardia Costiera di Leuca e Gallipoli e un elicottero dei vigili del fuoco di Bari.

Proprio nel momento in cui le condizioni meteomarine cominciavano a peggiorare, il naufrago è stato avvistato da una motovedetta, a più di un miglio dalla costa. Soccorso è stato fatto salire sul natante e condotto al porto di Leuca dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118. E' vigile e cosciente, le sue condizioni vengono definite buone. (ANSA).