Word Press Photo, a Bari apre 65esima edizione;134 vincitori

(ANSA) - BARI, 29 SET - Sono 134 gli scatti vincitori della 65° edizione di World Press Photo, il concorso di fotogiornalismo internazionale che giunge in mostra a Bari, per il nono anno consecutivo, dal 30 settembre al 13 novembre 2022.

La World Press Photo Exhibition torna ad essere ospitata nel teatro Margherita: a partire da quest'anno, il percorso espositivo non è più suddiviso nelle classiche otto categorie tematiche, ma segue una narrazione che procede secondo le aree geografiche del mondo. Per ciascuna delle sei aree geografiche di riferimento gli scatti sono poi suddivisi, a seconda della modalità di racconto utilizzata dall'autore, nelle categorie Foto singola, Storie, Progetti a lungo termine e Open Format. A partecipare al concorso fotografico sono state, quest'anno, 64.823 opere candidate, scattate da 4.066 fotografi provenienti da 130 paesi del mondo: si tratta di lavori realizzati per le maggiori testate giornalistiche internazionali.

L'immagine vincitrice del titolo di foto dell'anno 2022 è stata scattata dalla fotografa canadese Amber Bracken per il New York Times e riporta alla memoria il tragico ritrovamento dei corpi di 215 bambini in una tomba nei pressi della Kamloops Indian Residential School, in Canada, istituto costruito alla fine dell'Ottocento per accogliere i piccoli indigeni indiani.

Ad aggiudicarsi il premio per la World Press Photo Story of the Year è stato, invece, il reporter australiano Matthew Abbott, con il lavoro dal titolo Salvare le foreste con il fuoco realizzato per National Geographic/PanosPictures. (ANSA).