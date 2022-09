Turismo:flash mob in aeroporto Brindisi per 100 diplomatici

(ANSA) - BARI, 29 SET - Ammirare le bellezze della Puglia, integrandosi con il territorio, ma anche diventando protagonisti in prima persona di spettacoli live dal vivo, tra musiche, balli e danze internazionali. Ha fatto tappa all'aeroporto di Brindisi l'evento internazionale "Il Sogno Italiano - The Musical", con 100 diplomatici giunti da diverse parti del mondo in Puglia.

Promotore dell' iniziativa è Eduardo Ramos Gomez, diplomatico a Singapore, che ogni anno raduna amici e colleghi per vivere insieme la loro vacanza. Si tratta di un gruppo che da anni vive questa esperienza. E per il 2022 l'evento ha previsto diverse tappe in Puglia, tra cui le visite alla città di Bari, alle grotte di Castellana ed ai centri storici di Monopoli, Martina Franca e Lecce. Questo pomeriggio il flash mob danzate, improvvisato a Brindisi, a cui ha dedicato un post su Facebook anche il governatore della regione Puglia Michele Emiliano. "Ma che gli facciamo noi a turisti. 100 diplomatici proveniente da 35 Paesi del mondo stanno trascorrendo in Puglia le loro vacanze d'autunno. Se non siete ancora qui - scrive Emiliano sui social - che aspettare a venire in Puglia?" (ANSA).