Tiro a volo: Mondiali; è oro Italia nel Mixed Team di Fossa

(ANSA) - OSIJEK, 29 SET - Arriva il primo oro per l'Italia ai Mondiali di tiro a volo in corso a Osijek. Dopo le delusioni di ieri nelle gare individuali di Fossa Olimpica, oggi per la nazionale del ct Albano Pera c'è stata la vittoria nella gara del Mixed Team, ovvero a coppie miste (una donna e un uomo), grazie alla modenese Giulia Grassia e al tarantino residente a Padova Mauro De Filippis. Quest'ultimo, infatti, non spara più in coppia con l'ex moglie Jessica Rossi, come avvenne a Tokyo 2020 con esiti non certo memorabili.

Per salire sul gradino più alto del podio i due azzurri hanno dovuto ricorrere allo spareggio contro la coppia della Gran Bretagna formata da Lucy Charlotte Hall e da Nathan Hales, battuti 9-8. Sul 5-5 lo shoot off è stato interrotto a causa di una violenta pioggia caduta per mezzora sui campi di gara, e poi è ripreso fino all'errore dei britannici.

In questa gara, che a Parigi 2024 non farà parte del programma dei Giochi, il bronzo mondiale è andato a due coppie, quelle dell'Australia e della Slovenia. (ANSA).