Ruba dalla cassa giorno dopo assunzione, arrestata con complice

(ANSA) - TARANTO, 29 SET - Il giorno dopo essere stata assunta come commessa in un esercizio commerciale di Ginosa Marina (Taranto) ha rubato 120 euro dal registratore di cassa ed è fuggita con un complice che l'aspettava all'esterno del locale. Entrambi sono stati rintracciati e arrestati. Si tratta di una 27enne milanese e di un 34enne siciliano (quest'ultimo con precedenti), accusati di furto aggravato. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due arrestati sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).