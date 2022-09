Imprese: gruppo Master investe 16 mln nel Barese e in Africa

(ANSA) - BARI, 29 SET - "Nonostante le incertezze dovute alla pandemia e il momento delicato relativo al rincaro dei costi energetici e alle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime", ammonta a 16 milioni di euro il piano d'investimenti per il triennio 2021-2023 del gruppo Master, con sede a Conversano (Bari), che opera nel settore dei serramenti.

L'azienda ha chiuso il 2021 con un fatturato di 47,2 milioni di euro pari al +34% in più rispetto al 2020 e +25,9% rispetto al 2019. Una crescita - si evidenzia in una nota del gruppo - che ha permesso di stanziare risorse per il futuro "pari a circa il 10,4% dell'intero fatturato atteso, nonostante l'incertezza dell'attuale scenario internazionale". Le risorse saranno destinate all'ampliamento del quartier generale di Conversano e al rafforzamento della propria presenza all'estero con l'apertura di una filiale in Costa d'Avorio nella città di Abidjan.

"I nuovi investimenti - sottolinea l'azienda - proseguiranno nel solco dell'innovazione di processo, di prodotto e digitale, nonché del made in Italy. L'azienda progetta e realizza in house il 97% della propria produzione e impiega circa 320 dipendenti (+50 assunti nel triennio considerato)". L'hub in West Africa, invece, rappresenta "un investimento strategico per il gruppo che punta a incrementare le quote di mercato e il presidio in quell'area geografica".

"Nonostante le incertezze dovute alla fase pandemica e il momento delicato relativo al rincaro dei costi energetici e alle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime - spiega Michele Loperfido, ceo del Gruppo Master - le performance economiche del gruppo ci hanno permesso di registrare una forte crescita". "Ma anche - aggiunge - una buona marginalità che premia gli sforzi e la lungimiranza del gruppo che sta continuando ad investire nello stabilimento di Conversano, puntando con fiducia sulle risorse umane e produttive del territorio". (ANSA).