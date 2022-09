Ambiente: a Bari gli stakeholder mondiali della bioeconomia

(ANSA) - BARI, 29 SET - Gli stakeholder mondiali della bioeconomia, circa 200 delegati provenienti da più di 20 Paesi, si incontrano a Bari oggi e domani per affrontare diverse tematiche legate al cambiamento climatico e alla transizione ecologica. Nel capoluogo pugliese, ospite della Camera di Commercio di Bari, si tiene la dodicesima edizione di Ifib, il Forum Internazionale sulle Biotecnologie industriali e la Bioeconomia organizzato dal Cluster italiano della bioeconomia circolare Spring, da Federchimica-Assobiotec e da Innovhub-SSI, con la collaborazione di Regione Puglia, di Puglia Sviluppo e dell'Agenzia Ice. Articolato su un programma di due giorni, Ifib coinvolge esperti scientifici, economisti ed importanti aziende del settore, oltre che policy makers, investitori e rappresentanti di istituzioni, università e organismi internazionali quali l'European Research Council, l'European Innovation Council, ma anche investitori, come l'European Circular Bioeconomy Fund. "La bioeconomia circolare - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci - è l'unico futuro possibile per lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. In Puglia ci crediamo a tal punto che la sostenibilità, le risorse rinnovabili e la bioeconomia circolare sono diventate linee guida delle nostre politiche. Per anni ci siamo impegnati non solo perché il sole e il vento diventassero fonti di energia da catturare e utilizzare, ma perché lo fossero anche le bioenergie. Oggi la Puglia continua ad essere la prima regione in Italia per produzione di energia da fonte eolica e fotovoltaica ma occupa anche il quinto posto per le bioenergie, da cui produciamo 1.451 GWh. Oggi il 54,7 per cento di energia consumata in Puglia proviene da fonti rinnovabili". (ANSA).