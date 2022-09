Afc Puglia: Regione, sciogliere Cda e commissariare fondazione

(ANSA) - BARI, 28 SET - La Giunta regionale pugliese, "preso atto delle criticità rilevate dall'organo di controllo in ordine al funzionamento dell'organo amministrativo e all'assetto organizzativo" di Apulia Film Commissione ha deliberato di partecipare all'assemblea dei soci "dando mandato di proporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e il conseguente commissariamento della fondazione". Lo annuncia la Regione Puglia in una nota dopo lo scontro tra i vertici dell'Agenzia regionale, tra la presidente Simonetta Dellomonaco e il direttore generale Antonio Parente. Il commissariamento "è finalizzato - spiega la Regione - a revisionare i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'ente; redigere un nuovo testo dello statuto; assicurare la continuità della gestione amministrativa". L'assemblea dei soci è convocata per il 30 settembre. (ANSA).