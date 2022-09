Violenza sessuale: un giovane di 19 anni denunciato in Salento

(ANSA) - BARI, 23 SET - Un ragazzo di 19 anni è indagato dalla Procura di Lecce per violenza sessuale. La vittima sarebbe una ragazza di 18 anni, amica della fidanzata di un suo coetaneo. I fatti sarebbero accaduti a Porto Cesareo lo scorso 19 giugno, ma la notizia dell'apertura dell'indagine è emersa ora, in occasione del conferimento dell'incarico peritale sui telefonini sequestrati alla denunciante e al 19enne. I quattro giovani, dopo aver trascorso qualche ora in un locale a Porto Cesareo, avrebbero raggiunto un'abitazione del posto dove le due ragazze avrebbero dovuto trascorrere qualche giorno. Qui - secondo la denuncia della 18enne - il 19enne, che l'avrebbe conosciuta quella sera stessa, sarebbe rimasto solo con lei e l'avrebbe violentata ripetutamente fino a quando la ragazza sarebbe riuscita a fuggire. La denuncia risale a fine luglio.

(ANSA).