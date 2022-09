Torna Lezioni di Storia al Petruzzelli con 'La guerra dei sessi'

(ANSA) - BARI, 20 SET - Il conflitto tra donne e uomini, nelle sue tante forme sarà al centro delle 'Lezioni di Storia' che si terranno al Teatro Petruzzelli di Bari dal 16 ottobre all'11 dicembre 2022. Il tema scelto per questa sesta edizione è 'La guerra dei sessi'.

Il ciclo, ideato dagli Editori Laterza, organizzato in coproduzione con la Fondazione Teatro Petruzzelli, con il patrocinio della Regione Puglia, è realizzato con il contributo del Comune di Bari e il sostegno di Exprivia, Masmec e Sdr.

"Storie straordinarie e controverse, dalle più note a quelle sconosciute, dimostreranno - si legge in una nota della Fondazione Petruzzelli - soprattutto la forza, il talento, l'astuzia e l'immaginazione di alcune grandi donne che hanno combattuto le disuguaglianze di genere". Lezione d'apertura il 16 ottobre con Giorgio Ieranò che parlerà della guerra dei sessi nella tragedia greca. Domenica 30 ottobre Amedeo Feniello condurrà il pubblico nel Medioevo degli affari, attraverso la vicenda di una vedova francese truffata dai banchieri fiorentini. Il 6 novembre Costantino D'Orazio ricostruirà il processo ad Agostino Tassi per lo stupro di Artemisia Gentileschi del 1612. Maria Giuseppina Muzzarelli il 20 novembre proporrà i ritratti delle 'avvelenatrici' soffermandosi sulla storia di Giovanna Bonanno. Il 4 dicembre toccherà a Fernanda Alfieri svelare l' avventura di un matrimonio settecentesco tra due donne in cui una, figlia del re di Polonia, recitava la parte dell'uomo. L'11 dicembre concluderà il ciclo Valeria Palumbo con una lezione su Virginia Woolf e le donne intellettuali che nella prima metà del Novecento si ribellarono alla sudditanza verso gli uomini.

Tutte le lezioni saranno introdotte da Annamaria Minunno.

