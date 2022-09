Mattarella a Lecce per cerimonia consegna brevetti volo

(ANSA) - LECCE, 20 SET - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato in piazza Duomo a Lecce dove presiede la cerimonia di consegna dei brevetti di volo a 48 allievi dell'Aeronautica militare che hanno concluso il percorso formativo. Partecipano anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti.

Gli allievi hanno concluso un percorso di formazione impegnativo che si è tenuto presso il 61esimo Stormo di Galatina, il 72esimo Stormo di Frosinone e il Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare: oltre agli allievi dell'Aeronautica Militare, hanno conseguito il brevetto anche piloti elicotteristi dell'Esercito Italiano, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il momento più significativo della cerimonia, la consegna delle "aquile", sarà festeggiato dal passaggio di una formazione di quattro velivoli addestratori T-346, in dotazione alla Scuola di Volo salentina, utilizzati per la fase più avanzata dell'addestramento al volo dei piloti caccia. Prima di lasciare il luogo della cerimonia, il Capo dello Stato firmerà l'Albo d'Onore del 61esimo Stormo. (ANSA).