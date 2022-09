Sindaco di Taranto Melucci eletto presidente della Provincia

(ANSA) - TARANTO, 19 SET - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, (centrosinistra) è stato eletto ieri sera presidente della Provincia, battendo lo sfidante Ignazio Punzi, sindaco di Montemesola (candidato del centrodestra). Hanno espresso la loro preferenza, trattandosi di una elezione di secondo livello, i sindaci e i consiglieri comunali. Il meccanismo del voto ponderato attribuiva un peso specifico maggiore alle preferenze espresse dai comuni più popolosi. Si sono recati alle urne 345 amministratori su 457. Nello specifico 61.842 voti ponderati per Melucci (256 quelli netti), pari all'83,5 % delle preferenze, e 12379 voti ponderati per Punzi (77 le preferenze totali), pari al 16,5%. Otto le schede bianche e quattro le nulle. La proclamazione è fissata per domani, alle 9.30, a Palazzo del Governo. "Ringrazio tutti i colleghi sindaci e consiglieri comunali - ha dichiarato Melucci - che hanno creduto nel programma di 'Ali e Radici per la Terra Ionica 2050', nel mio metodo di lavoro e nel ruolo del capoluogo. Per rilanciare l'Ente provinciale occorreranno pazienza e impegno, la chiarezza e concretezza dei progetti, una grande sinergia con la struttura amministrativa, la più ampia condivisione con il consiglio provinciale e la costante attenzione alle istanze di tutti i 29 comuni ionici". (ANSA).