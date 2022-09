Esplode gioco d'artificio durante festa patronale, 3 ustionati

(ANSA) - COPERTINO, 19 SET - Tre persone sono rimaste ustionate ieri sera durante lo spettacolo pirotecnico organizzato in onore di San Giuseppe, santo patrono di Copertino (Lecce). E' accaduto intorno alle 23 in pieno centro, nei pressi dell'arco di San Giuseppe. In quel punto erano assiepate centinaia di persone, tre delle quali sono state raggiunte dalle scintille provocate dall'esplosione di una girandola di fuoco che per un imprevisto tecnico avrebbe cambiato direzione, finendo tra la gente. Uno dei feriti è un componente del comitato festa patronale e ha riportato ustioni al volto. Due donne sono rimaste ferite, una ad un braccio ed una ad una gamba. Quest'ultima, una 51enne, ha avuto la peggio: è ricoverata nel reparto grandi ustionati del Perrino di Brindisi.

Sull'accaduto indagano carabinieri e polizia. (ANSA).