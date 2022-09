Sport e salute,De Giorgi testimonal Summer school nefrologia

(ANSA) - BARI, 17 SET - Fefè De Giorgi, allenatore della nazionale italiana di pallavolo che domenica scorsa ha vinto i Mondiali, sarà il testimonial della 'Summer School di aferesi' (tecnica che consiste nella rimozione dal sangue delle impurità tossiche) che si terrà in Puglia nel settembre del 2023.

L'allenatore italiano, originario di Squinzano (Lecce), ha partecipato questa mattina a Brindisi al 12esimo convegno nazionale del gruppo di progetto 'Aferesi terapeutica' della Società italiana di Nefrologia. Ed in questa occasione c'è stato l'annuncio del ruolo che il prossimo anno De Giorgi rivestirà nel convegno scientifico che si svilupperà con un corso intensivo della durata di una settimana e sarà riservato a 20 giovani nefrologi. Ad organizzare la Summer school Luigi Vernaglione, direttore della struttura complessa di Nefrologia del 'Perrino' e coordinatore nazionale del progetto. Fefè De Giorgi, è legato a Brindisi anche per motivi familiari: sua sorella è medico nefrologo dell'ospedale Perrino. (ANSA).