Sciopero Tpl: a Bari adesione all'80%, disagi per studenti

(ANSA) - BARI, 16 SET - A Bari l'80% del personale di guida del Tpl delle principali aziende, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti sindacali, ha aderito allo sciopero dei trasporti. I disagi si sono avvertiti soprattutto tra le 11 e le 13 quando c'è stata l'uscita dalle scuole degli studenti. In particolare, lunghe file si sono registrate al capolinea Amtab in piazza Moro, davanti alla stazione ferroviaria centrale, e in viale Capruzzi, dove arrivano e partono i bus Ferrovie Sud Est e di altre compagnie private. Lo sciopero è stato proclamato, a livello nazionale, da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl autoferro, Cisas, Cildi e Confail, per protestare contro la "mancata sicurezza" legata alle aggressioni sui mezzi pubblici. (ANSA).