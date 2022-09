Maltempo: allerta gialla in Puglia per temporali

(ANSA) - BARI, 16 SET - Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali in Puglia oggi da stamattina fino alle 20 di questa sera.

Il bollettino di criticità, diffuso dalla Protezione civile regionale, prevede "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati".

L' allerta è stata disposta per sette zone della Puglia: 'Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Puglia Centrale Adriatica', 'Bacini del Lato e del Lenne', 'Puglia Centrale Bradanica', 'Basso Ofanto Puglia', 'Sub-Appennino Dauno' e 'Basso Fortore'. (ANSA).