Cinema: a Bari 'Civico 36' con tre proiezioni sul road movie

(ANSA) - BARI, 16 SET - Sarà il film "Easy Rider" di Dennis Hopper il primo appuntamento per la rassegna 'Civico 36' in versione pomeridiana della 'Mediateca pugliese', dedicata al tema del viaggio che si terrà a Bari. Tre le proiezioni a settembre che si inizieranno alla 19.30: dopo quella in programma martedì 20, giovedì 22 ci sarà 'The End of the Tour"' di James Ponsoldt, e martedì 27 "Inside Llewyn Davies" dei fratelli Coen.

"Il road movie è, forse, il genere cinematografico - si legge in una nota di Apulia Film Commission - che più di tutti riesce a raccontare i cambiamenti interiori, il mondo in cui viviamo e i luoghi e le persone che incontriamo per fuggire almeno con la fantasia". "A questo straordinario genere, la 'Mediateca regionale pugliese' - conclude - riporta simbolicamente gli spettatori a un viaggio verso la mitica "Route 66" americana, simbolo di libertà e scoperta, con la rassegna "Civico 36". I film sono tutti in versione originale sottotitolati, con l' ingresso libero fino ad esaurimento posti (Mediateca Regionale Pugliese via Zanardelli 36, info: info@mediatecapuglia.it).

(ANSA).