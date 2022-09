Conte passeggia a Bari vecchia, 'come paghiamo le bollette?'

(ANSA) - BARI, 15 SET - Dopo aver assaggiato la tipica focaccia barese tra la folla in piazza Ferrarese, il leader del M5S ha visitato Bari vecchia e si è soffermato a chiacchierare con le signore che preparano le tradizionali orecchiette tra i vicoli, all'aperto. Una di loro, rivolgendosi all'ex premier, ha detto: "Come facciamo a pagare le bollette noi che guadagniamo poche centinaia di euro al mese?". Conte ha detto che farà il possibile, ricordando quanto già il M5S ha fatto "per fare in modo che il Governo e il Parlamento pensino ai cittadini anziché togliere il tetto ai mega stipendi dei dirigenti di Stato che già guadagnano 10mila euro al mese". "Non vi dovevano togliere dal governo", ha detto un'altra signora a Conte: "Ci hanno tolto - ha risposto il leader del M5S sorridendo - chi mi ha fatto cadere? Tutti cattivi".

Al suo arrivo a Bari, prima di salire sulla pedana allestita per il comizio, l'ex presidente del Consiglio si è fermato a parlare con una bambina che gli ha parlato delle condizioni precarie della sua scuola. Conte ha detto che andrà avanti a lavorare "per continuare" con i grandi investimenti sulla scuola fatti già dal suo Governo. (ANSA).