Turismo: Regione Puglia a Pure Life Experiences a Marrakech

(ANSA) - BARI, 14 SET - La Regione Puglia cerca di rafforzare la sua immagine nel mondo partecipando al "Pure Life Experiences" a Marrakech, l'evento che da oltre dieci anni coinvolge i principali travel designer del mondo, le proprietà di maggior prestigio, gli esperti di fama internazionale e i giornalisti delle più autorevoli testate del settore turismo.

Oltre 500 sono i buyers presenti a questa edizione. "Rendere la Puglia attrattiva tutto l'anno - Per dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - non solo d'estate, puntando su un turismo esperienziale, rispettoso dell'ambiente e delle comunità, capace di stringere legami con tutti i Paesi del mondo, è un obiettivo che stiamo realizzando con successo e che mira a sostenere l'economia e i tanti sforzi fatti dagli operatori del settore. La nostra attenzione deve essere massima nel rendere questo sviluppo turistico armonico con la vita delle città e delle persone. Per questo sarà importante accompagnare questa crescita registrata da tutti gli indicatori con una strategia partecipata e condivisa". A novembre la Puglia ospiterà il nuovo evento internazionale "Do Not Disturb" 2022, dedicato alle esperienze di viaggio. (ANSA).