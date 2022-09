Stipendi manager P.a: Conte, è una norma vergognosa

(ANSA) - BARI, 14 SET - La "norma votata" ieri da "FI, Pd e Italia Viva per far saltare il tetto dei 240mila euro l'anno dei mega stipendi degli alti dirigenti dello Stato è veramente vergognosa: sarà la prima cosa che ci impegniamo a rimuovere nella nuova legislatura". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i cronisti a Brindisi.

"Siamo il fanalino di coda in Europa per gli stipendi bassi da vent'anni che non crescono - ha aggiunto - non siamo riusciti a introdurre il salario minimo, non ce l'hanno appoggiato, abbiamo paghe da fame di due tre-euro lordi l'ora e hanno trovato ieri il tempo, Forza Italia, il Pd e Italia Viva, per votare un emendamento per far saltare il tetto dei mega stipendi degli alti dirigenti dello Stato". "Ci hanno dato degli irresponsabili - ha concluso - perché abbiamo difeso l'emendamento per sbloccare la circolazione dei crediti bloccati per salvare 30-40mila famiglie, e ieri hanno votato questa norma". (ANSA).