Scuola: studenti Hamm in visita a Bari per 'Immaginari Urbani'

(ANSA) - BARI, 14 SET - "Siamo lieti di avere accolto questa giovane delegazione nella città di Bari, la nostra è una comunità aperta con una storia di accoglienza che è diventata un tratto valoriale e identitario. In questo momento di grandi sconvolgimenti dobbiamo riportarci verso i valori comuni europei che guardano al futuro in modo coeso anche grazie a progetti di ampio respiro come quello che celebriamo oggi". Così il vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio, accogliendo dieci studenti dell'istituto Friedrich-List-Berufskolleg della città di Hamm, con cui il Comune di Bari ha siglato un gemellaggio il 21 maggio 2021. Gli studenti tedeschi dal 2017 hanno avviato una collaborazione educativa con la scuola Marco Polo di Bari attraverso il progetto 'Immaginari Urbani' sul tema della rigenerazione e valorizzazione a uso culturale e turistica dei siti di archeologia industriale, civile e militare delle due città.

"Siamo molto felici di essere a Bari come delegazione di Hamm - ha dichiarato il capo gabinetto della città tedesca Damian Chatha, che ha accompagnato gli studenti - e di essere qui anche con i rappresentanti della scuola che ci ha consentito di avviare il progetto. È importante ritrovarci e scambiare esperienze: oggi, grazie a questo progetto, i ragazzi stanno condividendo un pezzo di storia europea. Un aspetto interessante del progetto è anche il tema, centrato sulla rigenerazione urbana e sulla riconversione dei siti di archeologia industriale dismessi che oggi sono ridestinati a usi culturali e proiettati in un futuro di speranza".

Il programma istituzionale prevede oggi una giornata di scambio e formazione nella scuola Marco Polo, domani la visita nei siti della ex Caserma Rossani e della ex Fibronit. Venerdì 16 ci sarà la visita della ex Manifattura dei Tabacchi con dei workshop di co-progettazione tra studenti tedeschi e italiani presso l'Urban Center comunale. (ANSA).