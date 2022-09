A Bari Municipi Sonori per Ucraina con Kharkiv Chamber Orchestra

(ANSA) - BARI, 14 SET - La Kharkiv Chamber Orchestra, ensemble musicale Ucraina, sarà protagonista di cinque appuntamenti nell'ambito dell' iniziativa 'Municipi Sonori per l'Ucraina', promossa dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, in collaborazione con l'assessorato alle Culture del Comune di Bari. I concerti, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, tutti con inizio alle 20.30, si terranno domenica 18 settembre nella Chiesa di San Gabriele (San Paolo), lunedì 19 settembre nella Chiesa di San Marcello (Carrassi), mercoledì 21 settembre nella Chiesa di San Michele Arcangelo (Palese), venerdì 23 settembre nella Chiesa Santa Maria (Ceglie del Campo) e domenica 25 settembre nella Chiesa di San Nicola (Torre a Mare).

"La fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli è una delle 20 fondazioni italiane finanziate dal Mic - spiega l'assessora comunale alle Culture Ines Pierucci- per sostenere le artiste e gli artisti ucraini costretti a fuggire dalla guerra". "Questa speciale edizione di Municipi sonori - aggiunge - si svolgerà perciò all'insegna della solidarietà testimoniando, una volta di più, come la cultura possa davvero unire popoli e Paesi".

Il programma dei concerti propone: 'Divertimento in Re magg.

K. 136' di Wolfgang Amadeus Mozart, 'Melody' di Myroslav Skoryk, 'Danza Spagnola' di Myroslav Skoryk, 'Serenata per archi op. 70' di Edward Elgar, 'Aria sulla IV corda' di Johann Sebastian Bach, tre canzoni ucraine di Yuri Schevchenko.

La Kharkiv Chamber Orchestra ha partecipato a festival di musica accademica in Ucraina, Germania, Austria, Francia, Cina, Polonia, Grecia, Russia, Stati Uniti, Paesi Baltici, Armenia, Georgia. (ANSA).