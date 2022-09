Tumori: a Policlinico Bari 4 giorni di screening cancro testa

(ANSA) - BARI, 13 SET - Al Policlinico di Bari quattro giorni, dal 19 al 22 settembre, saranno dedicati alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo, con esami gratuiti. L'ospedale ha aderito all'iniziativa MakeSenseCampaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce. "Il carcinoma della testa e del collo - spiegano dal Policlinico - è il settimo tumore più comune in Europa, con un'incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell'utero. Solo in Italia infatti, nel 2020, 9.900 persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia". Dal 19 al 22 settembre sarà possibile effettuare visite gratuite nell'ambulatorio al piano sopraelevato del palazzo di Otorinolaringoiatria- Odontoiatria. I controlli avverranno nella fascia dalle 14.30 alle 17.30 (sono previste 9 visite per ogni pomeriggio). Per prenotazioni bisogna inviare una all'indirizzo testacollobari@gmail.com o chiamare il numero 080.5592953 dalle 10 alle 12 dal 12 al 16 settembre. (ANSA).