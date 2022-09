'Le vele della Vita', pazienti con fragilità in barca a Bari

(ANSA) - BARI, 13 SET - Salperà domani alle 10 dal porto di Bari una imbarcazione con a bordo sei pazienti affetti da Sla e da altre patologie degenerative complesse. Sarà per loro (il più giovane ha 24 anni la più anziana 72) una giornata in cui potranno vivere da vicino il mare e le sue bellezze navigando su una barca vela, insieme ai familiari, agli operatori Auxilium, ai medici della Asl e ai volontari. L'iniziativa rientra nel progetto 'Le vele della Vita' ed è promossa dall'Asl di Bari, dalla cooperativa Auxilium e dall' associazione ConSLAncio. L' appuntamento di domani è in collaborazione con il Comando del porto di Bari e con l'associazione 'A Vele Spiegate', che mette a disposizione le imbarcazioni. Saranno presenti il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce e Felice Spaccavento, responsabile dell'Unità operativa di Fragilità e Complessità. (ANSA).