Lavoro: al via a Bari 'Porta Futuro 2', Decaro 'la città cresce'

(ANSA) - BARI, 13 SET - Spazi più ampi, più personale, un osservatorio sulle nuove figure professionali e nuovi strumenti per cittadini e aziende: sono alcune delle novità di 'Porta Futuro 2', l'area del Comune di Bari dedicata al lavoro e alla incubazione di imprese, alla quale hanno fatto visita oggi il sindaco e il vicesindaco di Bari, Antonio Decaro e Eugenio Di Sciascio, in occasione dell'avvio delle attività.

"L'apertura di 'Porta Futuro 2' - ha detto Decaro - è il segno di una città che cresce, una città capace di adattarsi alle nuove esigenze di un mercato, quello del lavoro e delle competenze, in continua evoluzione. Quando siamo partiti nel 2015, sostanzialmente mutuando l'esperienza portata avanti nella città di Roma, eravamo consapevoli di fare una scommessa difficile a cui quasi nessuno credeva. Invece con determinazione e professionalità oggi Porta Futuro è diventata un brand locale e nazionale, a cui si rivolgono cittadini e aziende alle prese con l'offerta e la ricerca di lavoro".

Situata all'interno di un'ala dell'ex Manifattura Tabacchi, la nuova struttura offre servizi in presenza e online. Divisa in sezioni, la sede di 'Porta Futuro 2' si compone di un'area accoglienza, uno spazio dedicato alle informazioni e alla ricerca attiva del lavoro, un servizio di orientamento e bilanciamento delle competenze e uno sportello per chi vuole avviare una start-up. (ANSA).