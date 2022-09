Covid: in Puglia 12 morti e 1.173 casi, l'11,5% dei test

(ANSA) - BARI, 13 SET - Oggi in Puglia si registrano 1.173 nuovi casi di positività al Covid su 10.209 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza dell'11,5%.

I decessi riportati nel bollettino regionale odierno sono 12. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: a Bari 399, nella Bat 57, a Brindisi 111, a Foggia 126, a Lecce 302, a Taranto 146. Sono residenti fuori regione altre 23 persone risultate positive in Puglia. Per altre nove la provincia è in corso di definizione. Delle 10.767 persone attualmente positive 149 sono ricoverate in area non critica (ieri 172) e nove in terapia intensiva (come ieri). (ANSA).