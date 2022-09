Università: Soleri, formazione su salute fondamentale

(ANSA) - BARI, 12 SET - "A me interessa moltissimo la formazione perché è da dove parte tutto, io combatto per il diritto alla salute. Per le malattie di cui soffro, ed in generale, per tutte le patologie, le persone e i medici non sono formati per conoscere queste patologie. Parlare di benessere a 360 gradi in università, quindi, è il primo tassello per un diritto alla salute per tutti e per tutte". E' quanto ha dichiarato la modella ed influencer Giorgia Soleri partecipando ad un'iniziativa dell'università di Bari che rientra nel ciclo di incontri 'Oltre il soffitto di cristallo' sul tema della salute, fisica e mentale. Soleri è promotrice della legge sulla 'Vulvodinia', una patologia da cui lei è affettta fin da quando aveva 16 anni. "Mi è piaciuto moltissimo il discorso del Rettore - ha aggiunto - che parla di quanto l'improduttività sia importante. Ed è importante farlo in un luogo che ti richiede di essere produttivo in certi tempi". "Molto spesso questa produttività pressante diventa un problema e finisce in tragedia. Sappiamo di ragazzi che si sono suicidati perché non riuscivano a reggere la pressione che veniva messa loro addosso.

Penso - ha poi concluso Soleri - che sia molto importante rispettare la nostra umanità con i nostri errori e tempi".

