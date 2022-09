Punta Perotti:Comune, danni ridimensionati,valutiamo ricorso

(ANSA) - BARI, 12 SET - "La Corte d'Appello ha enormemente ridimensionato la richiesta della società costruttrice che ammontava a circa 540 milioni di euro. La Corte ha, inoltre, respinto la maggioranza delle richieste avanzate dalla SudFondi, accogliendo solo una parte della domanda, limitando il danno risarcibile a poco più di 8 milioni euro, oltre interessi". Lo dichiara in una nota il Comune di Bari, commentando la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari ha condannato Comune, Regione Puglia e Ministero dei Beni Culturali a risarcire i costruttori Matarrese della società Sudfondi per la vicenda di Punta Perotti.

"La sentenza, molto articolata e corposa, è in fase di esame da parte del collegio difensivo del Comune di Bari" continua una nota dell'amministrazione, evidenziando però che "la condanna, così limitata, è nei confronti in solido del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Puglia e del Comune per atti amministrativi, adottati agli inizi degli anni 90. All'esito dell'esame della sentenza, il Comune valuterà l'eventuale impugnazione del provvedimento, il cui limitato esito negativo è ampiamente coperto dai fondi rischi appostati da questa amministrazione nel proprio bilancio".

"Nella fattispecie - spiega il sindaco Antonio Decaro - è bene chiarire che il Comune oggi è chiamato a farsi carico di responsabilità ascrivibili all'epoca in cui vennero rilasciati i titoli edilizi, risalenti agli anni 90. La sentenza chiarisce però inequivocabilmente che la richieste esorbitanti proposte dalla società costruttrice erano infondate per il 98%. Sarebbero infatti dovuti solo 8 milioni rispetto ai 540 milioni richiesti". (ANSA).