Punta Perotti: Emiliano, demolizione fu legittima

(ANSA) - BARI, 12 SET - "Nessun dubbio sulla demolizione di Punta Perotti": lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che all'epoca dell'abbattimento era sindaco di Bari, commentando la sentenza della Corte di appello di Bari che ha condannato Comune, Regione e ministero della Cultura a risarcire in solido 8,7 milioni a Sudfondi srl.

"La sentenza della Corte d'Appello di Bari - dice Emiliano - ha condannato gli Enti convenuti in giudizio per aver consentito agli inizi degli anni '90 la realizzazione di Punta Perotti e non certo per aver disposto l'abbattimento. Quindi parliamo di responsabilità amministrative risalenti nel tempo. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che all'epoca della adozione (1990) e della approvazione (1992) delle due lottizzazioni e relativo rilascio della concessione edilizia (1994) il Comune non potesse farlo, perché lì non si poteva costruire, per la presenza dei vincoli di inedificabilità previsti dalla normativa regionale e statale vigente. Quindi i piani di lottizzazione non erano legittimi, perché privi della necessaria autorizzazione paesaggistica. Finalmente una parola chiara e, spero, definitiva sulle responsabilità politiche e amministrative di questa vicenda". (ANSA).