Esplosione in villa nel Brindisino,feriti 4 turisti tedeschi

(ANSA) - OSTUNI, 12 SET - Quattro turisti tedeschi sono rimasti feriti nell'esplosione, forse provocata da una fuga di gas, avvenuta ieri sera in una villetta alla periferia di Ostuni (Brindisi). Due persone, un uomo ed una donna, sono state soccorse e trasferite all'ospedale 'Perrino' di Brindisi per ustioni non gravi agli arti inferiori. Altre due donne, che si trovavano all'esterno della villetta al momento dell'esplosione, sono state medicate sul posto. La casa di campagna è servita da un impianto di gpl interrato. Questa mattina proseguiranno gli accertamenti delle forze dell'ordine per individuare le cause dello scoppio. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte i vigili del fuoco di Ostuni. Le indagini sono affidate alla Polizia. (ANSA).