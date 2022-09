Sparatoria in stazione servizio in Salento, nessun ferit

(ANSA) - LECCE, 11 SET - Due persone la scorsa notte si sono affrontate a colpi di pistola in una stazione di servizio alla periferia di Nardò (Lecce). Nella stazione di servizio c'era anche un bar e uno dei proiettili ha colpito l'auto di un cliente. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio sono riusciti a identificare uno dei due responsabili: si tratta di un 33enne del posto che è stato denunciato. Sono in corso indagini per identificare l'altra persona coinvolta nella sparatoria. (ANSA).