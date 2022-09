Elezioni: Letta,con la Carta di Taranto difendiamo fondi Sud

(ANSA) - TARANTO, 11 SET - "Oggi lanciamo la Carta di Taranto, lanciamo cioè il piano del Partito democratico per il Sud, per il Mezzogiorno. Lo lanciamo da Taranto, luogo emblematico per noi. Mezzogiorno vuol dire innanzitutto che combatteremo con tutta la nostra forza rispetto al tentativo che la Lega e Salvini fanno di togliere quella soglia del 40 per cento di premialità per i fondi del Pnrr nel Mezzogiorno. E' l'impegno principale che abbiamo". Lo ha detto a Taranto il segretario nazionale del Pd Enrico Letta a margine di una convention elettorale con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e col presidente della Regione Campania, Enzo De Luca. Presenti i candidati a Camera e Senato, tra cui Francesco Boccia e Ubaldo Pagano. "Noi - ha aggiunto Letta - difenderemo i fondi per il Mezzogiorno perché siamo convinti che il Pnrr sia la più grande occasione sia per le infrastrutture virtuali e fisiche sia per il lavoro, sia per la transizione digitale e quella della sostenibilità". (ANSA).