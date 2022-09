Cis Taranto: Carfagna, 150 milioni per Giochi Mediterraneo

(ANSA) - TARANTO, 11 SET - "Sui Giochi del Mediterraneo io stessa ho voluto stanziare un anticipo del Fondo nazionale di sviluppo e coesione per la 'programmazione 21-27', 150 milioni di euro. Abbiamo voluto inserire questi finanziamenti all'interno del Contratto istituzionale di sviluppo dedicato all'area di Taranto anche per accelerarne le procedure di utilizzo". Lo ha detto il ministro per il Sud Mara Carfagna intervenendo nella Cittadella delle imprese di Taranto, sede della Camera di Commercio, per parlare con gli operatori economici del territorio provinciale di: Contratto Istituzionale di Sviluppo, Zes, Infrastrutture, Giochi del Mediterraneo e di nuove opportunità per la Puglia. "L'altro ieri - ha aggiunto - abbiamo riunito il tavolo istituzionale di sviluppo che già in passato aveva preso decisioni importanti, penso per esempio agli stanziamenti che abbiamo reperito per riportare qui in città la grande nautica di lusso con il gruppo Ferretti. E poi nell'ultima riunione abbiamo approvato la decisione di inserire i Giochi del Mediterraneo con il finanziamento di impianti sportivi prevalentemente in città che saranno destinati a ospitare questa importante competizione sportiva". (ANSA).