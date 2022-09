Bici contro auto in sosta durante gara,muore ciclista 58enne

(ANSA) - BARI, 11 SET - Il ciclista 58enne Massimo Ferilli è morto nell'impatto della sua bici contro un'auto parcheggiata, durante una gara amatoriale alla quale stava partecipando a Montemesola (Taranto), il trofeo 'Madonna della Fontana.

L'impatto è avvenuto a circa 30 chilometri dal traguardo. I carabinieri stanno verificando se l'auto fosse parcheggiata regolarmente oppure se il ciclista, che in quel momento era distante dal gruppo, avesse imboccato una strada diversa dal percorso prestabilito. La gara si è regolarmente conclusa ma in segno di rispetto alla vittima sono state annullate le premiazioni. Ferilli correva nel team dell'Asd Capo Leuca, città in cui viveva. (ANSA).