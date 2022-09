Ucraina: seconda nave a Bari, trasporta 6mila tonnellate grano

(ANSA) - BARI, 09 SET - La seconda nave proveniente dall'Ucraina con a bordo grano è attraccata nel porto di Bari.

Si tratta della 'Triumph IV', proveniente da Reni, che trasporta un carico di 6mila tonnellate di cereali. In prima mattinata era attraccata la 'Simas' con a bordo altre 14.400 tonnellate. Per le procedure di sdoganamento i funzionari dell'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli provvederanno alle operazioni di prelevamento di alcuni campioni del carico, mentre i chimici dell'ufficio delle Dogane di Bari cureranno l'analisi chimica per il controllo di qualità. (ANSA).