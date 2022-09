Comuni: Bari ricorda difesa del porto dall'attacco nazista

(ANSA) - BARI, 09 SET - Si sono tenute questa mattina le celebrazioni per il 79esimo anniversario della difesa del porto di Bari dall'attacco delle truppe naziste. Presenti i rappresentanti dell'amministrazione barese, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Annpia), la Cgil Camera del Lavoro di Bari, il coordinamento antifascista e l'Arci Bari. Il programma delle cerimonie è iniziato alle ore 9.30 con la deposizione di una corona d'alloro da parte del vicesindaco Eugenio Di Sciascio presso il Palazzo della vecchia Dogana nel porto della città. "A distanza di 79 anni - ha detto - ci ritroviamo qui davanti al Palazzo della vecchia Dogana per ricordare un episodio eroico di resistenza spontanea che all'indomani dell'armistizio fermò l'avanzata dell'esercito nazista intenzionato a distruggere il porto di Bari".

A seguire, le celebrazioni sono proseguite alla presenza dell'assessora comunale alle Politiche educative Paola Romano, in largo Maurogiovanni dov'è installata la pietra d'inciampo che ricorda il contributo del giovanissimo Michele Romito e dei cittadini di Bari vecchia, nonché dei militari guidati dal generale Bellomo, alla lotta di liberazione. Più tardi, a cura del coordinamento antifascista, è stato reso omaggio ai caduti di via Niccolò dell'Arca presso il monumento celebrativo in piazza Umberto, che nei giorni scorsi è stato vandalizzato; mentre nel Palazzo ex Poste, in piazza Cesare Battisti, si è svolto un omaggio alla resistenza dei postelegrafonici, cui è intervenuta l'assessora comunale alle Culture Ines Pierucci.

