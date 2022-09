Torna a Bari il World Press Photo nel Teatro Margherita

(ANSA) - BARI, 08 SET - Sarà il Teatro Margherita ad ospitare a Bari la mostra di fotogiornalismo 'World Press Photo Exhibition' che si terrà dal 30 settembre al 13 novembre.

L'esposizione internazionale, giunta alla 65/a edizione, torna nel capoluogo pugliese per il nono anno consecutivo. In attesa dell'avvio ufficiale della mostra, venerdì 16 e sabato 7 settembre nella sala conferenze del Teatro Margherita si svolgerà l' evento 'Aspettando World Press Photo': due giorni interamente dedicati al fotogiornalismo con ospiti internazionali. Venerdì alle ore 18.30 ci sarà il talk "World Press Photo dal 1955 ad oggi. Il racconto della storia attraverso le immagini", a cura di Manoocher Deghati, fotoreporter di guerra iraniano-francese e Fulvio Bugani, fotografo bolognese vincitore di 'World Press Photo' nel 2015. Sabato poi alle 18 Bugani terrà la lectio magistralis 'Dalla Street Photography al Reportage, un viaggio sulla street photography dal dopoguerra ad oggi tramite scatti personali ed altre foto d'autore. 'World Press Photo Exhibition' è organizzata a Bari, come ogni anno, da 'Cime', realtà tra i maggiori partner europei della 'World Press Photo Foundation' di Amsterdam, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari. (ANSA).