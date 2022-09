Cucina sostenibile,a Foggia lezione con lo chef 'pop' Oldani

(ANSA) - BARI, 08 SET - Lo chef ideatore della 'cucina pop' Davide Oldani salirà in cattedra lunedì 3 ottobre a Foggia per parlare di sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare a produttori e operatori del settore agroalimentare, in occasione di uno deli incontri del ciclo 'Meglio un giorno da chef', che si terrà nella sede di Bonassisa Lab, promotore dell'evento.

"Sono felice di far visita a Bonassisa Lab - commentato Davide Oldani - mi aspetto competenza e rigore visto il delicato compito di questa azienda. La Puglia sembra davvero avere una marcia in più, ha imparato a produrre ricchezza dal proprio territorio ed esporta prodotti di grande qualità in tutto il mondo". L'incontro con Oldani - in programma dalle 11.30, sarà incentrato soprattutto sui temi della produzione etica e dell'alimentazione sostenibile. Oldani, infatti, oltre a essere stato insignito di due stelle Michelin e di una stella verde Michelin per la gastronomia sostenibile, è uno dei più apprezzati ambasciatori del gusto e della cucina italiana nel mondo. (ANSA).