Covid: in Puglia 5 morti e 810 casi, il 17,1% dei test

(ANSA) - BARI, 08 SET - Sono 810 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 4.729 test giornalieri registrati, con una incidenza del 17,1%, valore più che raddoppiato rispetto al 6,4 % di ieri. Sono cinque le persone decedute. 12.426 è il numero delle persone attualmente positive, 178 (ieri 183) sono ricoverate in area non critica e 8 in terapia intensiva (ieri 8). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari 232; Bat 50; Brindisi 61; Foggia 114; Lecce 239; Taranto 103. I residenti fuori regione sono 8 e 3 di provincia in definizione.

