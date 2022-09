Cade su scogliera in Salento, turista soccorso con elicottero

(ANSA) - LECCE, 08 SET - Un turista 67enne di Modena, in vacanza a Santa Maria di Leuca (Lecce), è stato soccorso con l'ausilio di un elicottero dopo essere caduto su un tratto di scogliera in località Punta Ristola. L'uomo, che con sua moglie stava raggiungendo il mare, ha riportato alcune fratture. Per soccorrerlo è stata necessaria una azione interforze, con l'intervento dei medici del 118, dei carabinieri, della Guardia costiera, e del nucleo Saf dei vigili del fuoco. Il 67enne è stato posizionato su una barella issata a bordo di un elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Tricase. Le sue condizioni non sono gravi. (ANSA).