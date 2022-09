Solidarietà: a Bari 25mila euro buoni pasto per famiglie ucraine

(ANSA) - BARI, 07 SET - Buoni pasto per un valore di 25mila euro destinati ai cittadini ucraini presenti sul territorio sono stati consegnati questa mattina a Bari dal governatore del distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, Nicola Maria Auciello, all'assessora al Welfare del Comune Francesca Bottalico. Auciello era accompagnato dall'ex governatore Gianvito Giannelli e dai responsabili dei vari club cittadini.

"Desidero ringraziare a nome dell'amministrazione comunale il Rotary per questa donazione, che dimostra ancora - commenta Francesca Bottalico - una volta la sensibilità dei soci rispetto alle diverse esigenze della nostra comunità.

"Fare del bene nel mondo è il motto ed il core business della Fondazione Rotary - dichiara il presidente della commissione distrettuale Rotary Foundation Vincenzo Sassanelli - convinti come siamo che la costruzione di un mondo migliore passi attraverso la eliminazione di ogni forma di sofferenza, materia a cui il Rotary International riserva grande cura". (ANSA).