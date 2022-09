Nido di Caretta Caretta a Taranto,nate prime 31 tartarughine

(ANSA) - TARANTO, 07 SET - Al 50esimo giorno dalla deposizione, le prime 31 piccole tartarughine Caretta Caretta sono emerse dalla sabbia nell'isola amministrativa di Taranto, in particolare nella spiaggia libera nei pressi dello stabilimento balneare Bahia del Sol. Il nido, rinvenuto il 6 luglio scorso, è stato sorvegliato e protetto dai volontari delle Organizzazioni aggregate del WWF Italia nel progetto "InsiemexCaretta", azioni di sensibilizzazione per tutelare una specie chiave per gli ecosistemi marini. I volontari, guidati dai responsabili del Centro WWF Italia a Policoro si sono impegnati con turni H24. Le uova erano state traslocate in sicurezza poiché rinvenute troppo vicino alla battigia. La tartaruga, disturbata all'atto della deposizione, si era fermata a deporre circondata dai bagnanti. Il 2 settembre, appena superata la mezzanotte, è stata effettua l'ispezione della camera e la conta delle uova (digging). In totale, spiegano Antonio Colucci e Gianluca Cirelli di WWF Policoro e Gianni De Vincentiis, presidente WWF Taranto, saranno 88 le piccole tartarughe emerse naturalmente, raggiungendo la percentuale di schiusa ed emersione dell'86%. (ANSA).